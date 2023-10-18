Гороскоп Таро для кожного знака Зодіаку на 18 жовтня, подивіться та дізнайтесь, що доля приготувала для вас сьогодні.

Гороскоп карти Таро для кожного знака зодіаку доступний тут. Відкрийте для себе прогнози знаків Зодіаку для кохання, здоров'я, грошей і не тільки.

Дізнайтеся, що готує щоденне читання карт Таро вашого знака зодіаку на цей день.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Зроби сьогодні щось зцілююче, Овен. Мистецтво, музика, садівництво та танці – все це терапевтичні заняття, корисні для душі.

Коли життя зайшло в глухий кут і ваша уява притупилася, оживіть свій дух, спробувавши щось веселе і незвичайне, що задіяє ваш творчий розум.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Розберіться зі своїми емоціями, Телець. Ви проходите набагато більше, ніж зазвичай, і вам може бути складно це пережити.

Так легко злякатися чи відчути, що життя йде надто швидко та все розмито.

Один із способів зменшити тиск — сповільнитись і дати собі час перепочити.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Слухайте уважно, Близнюки. Ви можете отримати телефонний дзвінок або новини електронною поштою або текстове повідомлення, яке на перший погляд здається неважливим, але насправді це цінна інформація.

Будьте трохи більш уважними під час виконання дій, пов'язаних зі спілкуванням, щоб не пропустити повідомлення, яке вам потрібно почути.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Король Жезлов.

Дійте відповідно до того, що вас цікавить, Раку. Коли у вас є блискуча ідея, просто поговорити про неї і відкласти її на інший день.

Нині саме час розпочати діяти. Навіть якщо ви вирішите скласти невеликий список справ, почніть записувати думки, які допоможуть вам зв'язати енергію з вашими думками та емоціями.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Розвивай свій бізнес, Лев. Створення прибуткового бізнесу потребує багато часу та наполегливості.

Якщо у вас ніколи раніше не було бізнесу, чому б не звернутися в службу бізнес-наставництва, щоб допомогти вам побачити, які можливості ви втрачаєте.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Життя може бути несправедливим, Діво. Коли люди ставляться до вас інакше, ніж до інших, це цілком очевидно.

Так легко думати, що це, мабуть, ви або що люди діють таким чином через те, що ви зробили, але постарайтеся не засвоювати це. Недоброзичливість часто є симптомом проблем іншої людини.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей.

Коли постукає можливість, відчиніть двері. Ви готові діяти і досягти того, щоб все сталося так, як ви не робили раніше.

Можливо, ви дуже втомилися або не готові внести необхідні зміни. Однак сьогодні все по-іншому. Ви знаєте, чого хочете і готові рухатися вперед.

Скорпіон (23 жовтня - 21 листопада)

Карта Таро: Лицар Жезлов, перевернута.

Стривай, подивимося, як підуть справи, Скорпіоне. Ви можете відчути високий рівень занепокоєння або напруги, що походить від когось, хто посилає змішані сигнали.

У цій історії може бути ще щось. Майте більше терпіння, щоб побачити, які додаткові деталі виявляться для вас.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Королева Кубків.

Зверніть увагу на свої почуття, Стрілець. Ваші емоції тут, щоб спрямовувати вас.

Є причина, чому ви надчутлива людина. Це благословення – бути пов'язаним з енергією, що вас оточує. Тож використовуйте це у своїх інтересах.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей, перевернута.

Життя може збивати з пантелику, Козеріг. Коли ви віддаєте так багато себе груповому проекту, ви сподіваєтесь отримати позитивні відгуки за всю вашу важку роботу.

Але хтось інший може вирішити взяти кредит та пройти через вас. Немає нічого поганого в тому, щоб обговорити це, щоб вам було видно.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута.

Не тримайте свої почуття всередині, Водолію. Нагнітання емоцій може призвести до образи та відчуття смутку.

Важко відкрито говорити про те, що ви відчуваєте, але в довгостроковій перспективі краще поговорити про них, щоб інші знали, де ви знаходитесь.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Складіть бюджет, Риби. У вас багато людей, яким ви хочете подарувати речі до свят.

Почніть планувати свою стратегію покупок, щоб знати скільки ви плануєте витратити, на кого і на що.

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 жовтня для всіх знаків Зодіаку: що приготував для вас Всесвіт.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.