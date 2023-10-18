Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 18 октября, посмотрите и узнайте, что судьба приготовила для вас сегодня.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен здесь. Откройте для себя предсказания знаков Зодиака для любви, здоровья, денег и не только.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на этот день.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Сделай сегодня что-нибудь исцеляющее, Овен. Искусство, музыка, садоводство и танцы — все это терапевтические занятия, полезные для души.

Когда жизнь зашла в тупик и ваше воображение притупилось, оживите свой дух, попробовав что-нибудь веселое и необычное, что задействует ваш творческий ум.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Разберитесь со своими эмоциями, Телец. Вы проходите через гораздо больше, чем обычно, и вам может быть сложно это пережить.

Так легко испугаться или почувствовать, что жизнь идет слишком быстро и все размыто.

Один из способов уменьшить давление — замедлиться и дать себе время передохнуть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Мечей.

Слушайте внимательно, Близнецы. Вы можете получить телефонный звонок или новости по электронной почте или текстовое сообщение, которое на первый взгляд кажется неважным, но на самом деле это ценная информация.

Будьте немного более внимательны при выполнении действий, связанных с общением, чтобы не пропустить сообщение, которое вам нужно услышать.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Король Жезлов.

Действуйте согласно тому, что вас интересует, Рак. Когда у вас есть блестящая идея, легко просто поговорить о ней и отложить ее на другой день.

Сейчас самое время начать действовать. Даже если вы решите составить небольшой список дел, начните записывать мысли, которые помогут вам связать энергию с вашими мыслями и эмоциями.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Король Пентаклей.

Развивай свой бизнес, Лев. Создание прибыльного бизнеса требует много времени и настойчивости.

Если у вас никогда раньше не было бизнеса, почему бы не обратиться в службу бизнес-наставничества, чтобы помочь вам увидеть, какие возможности вы упускаете.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Жизнь может быть несправедливой, Дева. Когда люди относятся к вам иначе, чем к другим, это совершенно очевидно.

Так легко думать, что это, должно быть, вы или что люди действуют таким образом из-за чего-то, что вы сделали, но постарайтесь не усваивать это. Недоброжелательность часто является симптомом проблем другого человека.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Когда постучится возможность, откройте дверь. Вы готовы действовать и добиться того, чтобы все произошло так, как вы не делали раньше.

Возможно, вы слишком устали или не готовы внести необходимые изменения. Однако сегодня все по-другому. Вы знаете, чего хотите, и готовы двигаться вперед.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая.

Подожди, посмотрим, как пойдут дела, Скорпион. Вы можете почувствовать высокий уровень беспокойства или напряжения, исходящий от кого-то, кто посылает смешанные сигналы.

В этой истории может быть что-то еще. Имейте больше терпения, чтобы увидеть, какие дополнительные детали проявятся для вас.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Королева Кубков.

Обратите внимание на свои чувства, Стрелец. Ваши эмоции здесь, чтобы направлять вас.

Есть причина, почему вы сверхчувствительный человек. Это благословение – быть связанным с окружающей вас энергией. Так что используйте это в своих интересах.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Жизнь может сбивать с толку, Козерог. Когда вы отдаете так много себя групповому проекту, вы надеетесь получить положительные отзывы за всю вашу тяжелую работу.

Но кто-то другой может решить взять кредит и пройти через вас. Нет ничего плохого в том, чтобы обсудить это, чтобы и вам было видно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая.

Не держите свои чувства внутри, Водолей. Нагнетание эмоций может привести к обиде и ощущению печали.

Трудно открыто говорить о том, что вы чувствуете, но в долгосрочной перспективе гораздо лучше поговорить о них, чтобы другие знали, где вы находитесь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Составьте бюджет, Рыбы. У вас много людей, которым вы хотите подарить вещи к праздникам.

Начните планировать свою стратегию покупок, чтобы знать, сколько вы планируете потратить, на кого и на что.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября для всех знаков Зодиака: что приготовила для вас Вселенная.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.