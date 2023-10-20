Военнослужащая Леся Ганжа назвала разговоры о выборах во время войны "плевком в лицо бойцам на фронте".

Леся Ганжа, журналистка и военнослужащая, исполняющая обязанности оператора FPV-дронов, высказала свою позицию относительно возможности проведения выборов в Украине во время военного конфликта, называя это "плевком в лицо бойцам на фронте". Гневный пост военной появился на ее странице в Фейсбуке .

По ее словам, обсуждать выборы в настоящее время неуместно, поскольку это исключает возможность военнослужащим полноценно принять участие в избирательном процессе, вести избирательную кампанию и даже проголосовать. Леся Ганжа подчеркивает, что это особенно касается находящихся на передовой воинов.

Леся Ганжа считает, что обсуждение возможности проведения выборов в этот период некорректно в отношении тех, кто рискует своими жизнями защищая страну.

"Говорить о выборах – это плевать в лицо тем, кто на фронте. Проводить выборы сейчас я понимаю как месседж воинам: вы все равно не выживете, так х**и вам баллотироваться. Те, кто в окопе или в танке на линии столкновения – не смогут реализовывать свои избирательные права. Они не смогут сказать врагу подождать, пока они встретятся с избирателями или примут участие в дебатах", – отмечает журналистка.

Военнослужащая выразила сомнение по поводу выгодности проведения выборов в Украине во время военного конфликта и подчеркнула, что она не видит ни одной политической партии, которая имела бы преимущество от такого сценария.

По ее мнению, нынешняя власть останется у власти, независимо от выборов, и оппозиция останется в оппозиции.

Военная отмечает, что основную выгоду от обсуждения возможности выборов получают политтехнологи, "которые уже несколько лет без корма". Они, по ее мнению, активно используют тему выборов для своих собственных целей - "именно им нужны выборы превыше всего, даже больше чем сама Украина".

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