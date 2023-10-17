В Украине можно продать старую советскую игрушку за огромные деньги, за какой вещью на вашем чердаке "охотятся" коллекционеры.

В Украине набирают популярность старые раритетные игрушки, которыми играли еще наши родители, а тепер они стоят без дела.

Однако, на сайтах-продаж можно найти объявления, где продавцы хотят получить за советское изобретение сумасшедшие деньги.

Так, например, на сайте violity.com, продают игрушку: Детская педальная машинка "Стрела" - "Ракета".

Автор объявление указал стоимость за игрушку - 80 тысяч гривен. Также он добавил, что машинке нужен ремонт - не хватает руля и переднего колеса.

А вот педальную машинку "Лайка" и вовсе продают за огромную сумму, продавец хочет получить за нее 150 000 гривен.

В объявлении он указал, что машина на ходу, в родной краске, однако есть нюансы по кузову, которые он показал на фото.

По его словам, реставрации не было, есть поверхностная ржавчина и трещины металла.

Продается в Украине и машинка "Запорожец молоковоз".

"Большая машинка от Запорожстали 60-ых гг. Проводилась некоторая реставрация предыдущим владельцем игрушки. Металл чистый, без ржавчины. На вопросы отвечу, доп. фото предоставлю", - написал продавец.

Он добавил, что машинка сделана из металла, состояние б/у.

Ранее проводились "подкрасы" кузова и замена задних колес. Среди дефектов - нет дверей, задние колеса не родные, другие мелкие поломки.

Цена машинка "Запорожец молоковоз" - 28 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, за старую советскую посуду дают 15 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, дом с мебелью в центре продают за 45 тысяч гривен.

Также Politeka писала в Украине за копейки отдают недвижимость в "тихих" областях.