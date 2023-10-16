Произведите ревизию своих хранилищ, поскольку там могут быть ценные предметы, интересующие коллекционеров.

Многие предметы, изготовленные во время существования СССР, обычно рассматриваются как хлам. Но некоторые из них на сегодняшний день могут стоить внушительную сумму денег. Больше можно заработать на антикварных вещах. Произведите ревизию своих хранилищ, поскольку там могут быть ценные предметы, интересующие коллекционеров. Отдельное внимание уделите мебели.

Исходя из объявлений на OLX, антикварную мебель можно продать за кругленькую сумму.

Да, в Украине продается антикварный буфет за 20 тысяч гривен. Автор объявления подчеркивает, что антикварный буфет нуждается в реставрации. Он был сделан в конце 19 века, а верхняя часть антикварного буфета снимается.

Также на сайте можно найти антикварный сервировочный столик, который продается за 18300 гривен. В описании сказано, что ножки сервировочного столика на медных креплениях. Ручка тоже медная. Сам столик сделан из дерева и прочного стекла. Автор предполагает, что сервировочный столик был сделан в конце 18 века или начале 19-го. Продавец уточнил, что столик нуждается в небольшой реставрации и продается в связи с переездом.

К тому же продают антикварный креденс (буфет для посуды – прим. ред.) за 12 тысяч. Автор уточнил, что буфет был сделан в Австрии. Судя по фото мебель сделана из дерева и имеет медные ручки.

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