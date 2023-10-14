Знания о том, как продать советский хрусталь, могут помочь каждому из нас заработать большую сумму, имеющую размер чьей-то заработной платы или даже больше.

Если у вас родственники, которые до сих пор живут в старых квартирах, или же и сами проживаете в такой, вам точно знакомы старые серванты, у которых стоят вещи, которые могут принести много денег. В советское время хрусталь могли позволить себе только богатые люди, ведь он был очень редким явлением.

Стоимость советского хрусталя:

Цены на изделия из хрусталя разные. Вазу, бокал или люстру на разных сайтах по продаже продают по цене от 50 до 1000 гривен. Стоимость обычно зависит от самого предмета. Казалось бы, это маленькие деньги и сильно разбогатеть не удастся, но по сути все дело в качестве. Вот за сколько можно продать хрустальную посуду:

набор рюмок из хрусталя будет стоить 600–900 грн;

салатницы или вазы можно продать за 200–1500 грн;

рабочая люстра из хрусталя будет стоить 5000-15000 грн.

Важно: Самые дорогие изделия из хрусталя – это изделия с мельхиоровым или серебряным ободком. Он может стоить 800–1000 грн.

Какую сумму просят за вазу из хрусталя?

Во времена советщины вазу из хрусталя имели не все. Очень часто ее заменяли на пластиковые или вазы из органического стекла. Конечно, и цена их была другой. В Советском союзе наиболее распространенными были модели "Каскад", "Одуванчик", "Спутник" и "Арктика". Поэтому, если у вас есть что-то из этого, то с легкостью может продать их за 5000-15 000 грн.

Важно: Обычно дешевизна хрусталя свидетельствует о его искусственности или о том, что он уже не рабочий.

Больше всего стоит цветной хрусталь

Некоторые думают, что цветной хрусталь не очень ценен, но это убеждение ошибочно. На самом деле он очень ценен. А ценится он из-за своей особой технологии изготовления, которую умели делать только за рубежом. Из этого можно понять, что вся цветная посуда была очень востребованной и желаемой хозяйками.

Приятно удивить вас может стоимость чешского хрусталя. Она варьируется от 10 000 до 15 000 гривен. А если его производитель Nachtmann, то можно просить еще больше.

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