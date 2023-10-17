Майор Госпогранслужбы Украины под псевдонимом "Ведьма" поделилась своей историей о том, как она покинула декретный отпуск, чтобы служить в пользу государства. Юлия из ГПСУ решила отдать своих двух малолетних детей под опеку своих родителей и вступить в ряды обороны, когда ее бывший муж убежал за границу.

Большую войну Юлия встретила дома в Заставне Черновицкой области. Ее умилили слова о том, что каждый человек, который может держать оружие в руках, должен идти к военкоматам и присоединяться к обороне Украины. Эти слова задели женщину настолько, что она решила идти на фронт.

24 февраля 2023 г. она уже стояла перед военным командиром и была готова выполнять свои военные обязанности.

В своем интервью, майор ГПСУ "Ведьма" высказала свою критику в отношении мужчин, избегающих военной службы во время полномасштабной войны. Среди таковых и ее бывший муж.

"Отдала детей бабушке, потому что должна что-то делать на фронте. Но есть у меня такой человек, который сейчас за границей – это мой бывший муж. Что-то таким говорить, это бессмысленно. Я вообще бы не хотела с ними разговаривать. Сколько женщин сейчас здесь берут на себя такую ​​работу, что там в тылу даже не представляют, что женщина может таким заниматься, но занимается. А вы тем временем где-то сидите и крепко обнимаете вышиванку в руках… Это не мужчины, по моему мнению", – высказалась "Ведьма".

В настоящее время майор ГПСУ под псевдонимом "Ведьма" занимает должность заместителя коменданта одного из боевых подразделений 15-го мобильного пограничного отряда, известного как "Сталевий Кордон".

Источник: ГПСУ.

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