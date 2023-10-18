Что происходит за кулисами «Голос країни» рассказал участник шоу, трехкратный чемпион мира по каратэ, многократный чемпион Украины Гидаят Сеидов.

Участник «Голос країни» Гидаят Сеидов родился в Баку (Азербайджан), но живет в Харькове всю жизнь.

Появившись на сцене Голос країни, он очаровал своим вокалом всех четырех тренеров.

Тогда Артем Пивоваров сказал ему такие слова:

«Буду с тобой максимально откровенным. Когда я начинал играть музыку, у меня были минимальные возможности. Это подвал, холод, ты играешь в подвале в перчатках. Все, что я имел, это мечта в кармане и большое желание, потому что путь к цели – он действительно тернист. Я его прошёл сам, сам создаю свою музыку. Путь к цели – он непрост. Я вижу, что у тебя большое будущее. Я покажу тебе этот путь…» .

Пивоваров также пообещал Гидаяту, что этот путь будет непростым, но он будет рад поделиться с ним этим путем. И, похоже, Артем Пивоваров сдерживает свои обещания. Теперь уже участник «Голос країни» Гидаят Сеидов рассказал, что Пивоваров уделяет своей команде большое внимание.

"Я чувствую наполнение, потому что он уделяет столько времени, столько внимания тебе! И говорит такие эмоциональные вещи, что ты действительно выходишь после коммуникации с ним другим человеком!", – говорит Гидаят.

Участник "Голос країни" рассказал, что благодаря Артему Пивоварову он увидел себя с другой стороны.

«Он хотел получить от меня эмоцию, экспрессивность, потому что на «слепых» у меня была интровертная позиция. И тут он показал меня с другой стороны и я очень ему благодарен за это» , - рассказал Гидаят Сеидов после репетиции с Артемом Пивоваровым.

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