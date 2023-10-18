Победительница и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась нежным рецептом десерта с сыром.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом суфле из сыра в своем Instagram. Это великолепное блюдо можно приготовить дома, следуя нескольким простым, но важным шагам, чтобы достичь идеального вкуса и текстуры, предложила "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты:

100 мл молока

100 мл сливок (30% жирности)

2 желтка

15 г кукурузного крахмала

200 г твердого легкоплавкого сыра, такого как Комте

Соль

Белки

Приготовление:

В начале, растворите кукурузный крахмал в холодном молоке, тщательно размешайте и добавьте сливки. Разогрейте смесь в кастрюле до кипения, постоянно перемешивая венчиком, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Когда смесь закипит, добавьте тертый крупно сыр и тщательно перемешивайте в течение 1-2 минут. Затем введите желтки и продолжайте перемешивать, пока масса не станет однородной.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, перелейте сырную смесь в чистый кутир (чашу). Взбейте белки до образования устойчивой пены, добавив небольшую щепотку соли для уплотнения.

Сначала добавьте небольшую часть взбитых белков в сырную массу и активно перемешайте, чтобы придать массе более жидкую и легкую консистенцию. Затем осторожно и аккуратно вмешайте сырную основу в оставшиеся белки, используя силиконовую лопатку, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Тщательно смажьте формы для суфле маслом, чтобы избежать прилипания. Заполните формы суфле массой.

Предварительно разогрейте духовку без включения конвекции до 200°C и подготовьте водяную баню (противень с водой). Выпекайте суфле в большой форме в течение 30 минут, или в порционных формах - 20-25 минут.

После выпекания выдержите суфле в течение 5-7 минут перед подачей, добавила "Мастер Шеф" Литвинова.

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