На Авдеевском направлении, российские войска перешли к тактике, которую применяли в начале полномасштабного вторжения. Они двигаются большими колоннами, которые подвергаются обстрелам. Этот измененный стиль боевых действий вызывает вопросы о его намерениях и целях, поделился военный эксперт Олег Жданов.

"Большие колонны российских войск могут свидетельствовать о том, что у оккупантов есть временные ограничения. Это важный индикатор. Скорее всего, российские войска будут продолжать осаждение Авдеевки, поскольку этот город остается стратегически важным для оккупантов. Противник мобилизует дополнительные силы и использует резервы" - делится эксперт.

Следует отметить, что в России по-прежнему есть люди, которые отправляются на войну. Их меньше, чем раньше, но они все равно участвуют в конфликте. Отмечается, что им предлагают деньги за участие в боевых действиях.

Также сообщалось, недавно российские войска активизировали свои попытки возобновить наступление по нескольким направлениям фронта, концентрируясь в основном на Купянском и Лиманском направлениях.

Главной целью российских сил является разгром группы наших украинских войск, окружение города Купянск и достижение рубежа реки Оскил.

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