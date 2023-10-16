Это неделя волнения и божественной энергии, когда вы начинаете вступать в портал времени между двумя затмениями этого месяца.

Период более жестко управляется Вселенной, где вы можете найти неожиданные сюрпризы и повороты, которые помогут вам осознать, что ваши самые счастливые дни действительно впереди.

На неделе, начинающейся с 16 октября, Меркурий переходит в Скорпион, присоединяясь к Марсу и наделяя вас огромной силой, стоящей за словами, которые вы говорите. Астероид Юнона, управитель обязательств, также движется в Деве, показывая вам, как воплотить все ваши мечты в реальность.

Самый удачный день недели для каждого знака зодиака с 16 по 22 октября 2023 года:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Самый удачный день: суббота, 21 октября.

Ведущая энергия: первая четверть Луны в Козероге, управитель вашего сектора карьеры.

Вы подумываете о том, чтобы внести изменения в свою карьеру, которые позволят вам почувствовать себя более связанными с тем, что для вас важно. Будь то другая роль или профессия, вы должны уважать это меняющееся желание внутри себя, а не говорить себе, почему оно не сработает. Хотя в этом году вы работали над уверенностью, сейчас вас сдерживает не это, а страх неудачи.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Самый удачный день: суббота, 21 октября.

Ведущая энергия: Луна в первой четверти в Козероге, управитель вашего дома удачи.

Ничто не стоит на вашем пути на этой неделе, поскольку вы должны полностью поверить в себя и в то, о чем мечтаете. Восход Луны в первой четверти в вашем доме удачи означает, что вам придется совершить прыжок веры. Это также обоснованно и реально, поскольку вы можете быть уверены, что все, что вам придется сделать, чтобы воплотить свои мечты в реальность, будет того стоить.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Самый удачный день: воскресенье, 22 октября.

Ведущая энергия: Меркурий в Скорпионе, управитель вашего сектора благополучия и решительности.

Говорят, самая невероятная удача – не в том, что ты создаешь вне себя, а в своем здоровье. Вас просят сосредоточиться на этом, пока Меркурий, управитель общения , на этой неделе переходит в Скорпион. Чувство благополучия – это не только вопрос диеты и физических упражнений. Речь идет о пространстве, которое вы создаете для процветания.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Самый удачный день: вторник, 17 октября.

Ведущая энергия: Юнона в Деве, управитель вашего сектора общения.

Когда дело доходит до общения, вам необходимо убедиться, что вы всегда соблюдаете свою правду. Ваша истина включает в себя то, что вы чувствуете, хотите, нуждаетесь и мечтаете. Это создает для вас основу, которой должно соответствовать все остальное. Из-за того, как сильно вы заботитесь о других, выразить свою правду часто может быть сложно, потому что вы не хотите задеть чьи-либо чувства или даже изолировать себя от других. Чтобы по-настоящему жить своей правдой, вы также должны уметь выражать ее.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Самый удачный день: вторник, 17 октября.

Ведущая энергия: Юнона в Деве, управительница вашего дома богатства.

Неудивительно, что вы желаете всех благ жизни, но вам нужно помнить, что то, что вы создаете это, не просто совпадение, а часть вашей божественной силы. Как знак зодиака, известный тем, что следует своему сердцу, вы должны понять, что ваши лучшие идеи исходят из этого места страсти. И именно эти идеи приведут к изобильной жизни, которую вы желаете.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Самый удачный день: вторник, 17 октября.

Ведущая энергия: Юнона в Деве, управитель вашего сектора личности.

Когда дело касается самого себя, вы часто можете быть более самоотверженным, чем намереваетесь, просто потому, что вы так глубоко пытаетесь помочь другим. Иногда помощь другим означает, что вы оказываете себе медвежью услугу. Когда Юнона переходит в Деву, убедитесь, что вы полностью посвятили себя расстановке приоритетов в это время, потому что это период, который вернет вас к вашей внутренней силе.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Самый удачный день: воскресенье, 22 октября.

Ведущая энергия: Меркурий в Скорпионе, управитель вашего дома ценностей и богатства.

В год, который уже принес столько перемен, вы готовитесь вступить в совершенно новый этап своей жизни. Поскольку новый цикл затмений только начинается, это ваша жизнь, чтобы изменить свою жизнь так, как вы пожелаете. Вы покончите с стереотипами, станете разрывателем порочного круга и исцелите не только свои раны, но и раны поколений. Чтобы полностью начать этот процесс, меняющий жизнь, вам сначала нужно с уверенностью узнать все, чего вы достойны.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Самый удачный день: вторник, 17 октября.

Ведущая энергия: Юнона в Деве, управительница вашего сектора желаний.

Как эмоционально глубоководный знак, вы должны время от времени позволять себе обнимать свет. Поскольку все больше планет начинают входить в Скорпион раньше, чем Солнце начнет ваш зодиакальный сезон, вы начинаете чувствовать себя более похожими на себя. Вы доверяете своим мыслям, принимаете свою правду и не признаете ничего плохого в том, чтобы хотеть от жизни того, чего вы желаете. Это позволит вам набраться смелости и поверить в себя, что станет топливом, необходимым для осуществления всех ваших мечтаний.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Самый удачный день: вторник, 17 октября.

Ведущая энергия: Юнона в Деве, управитель вашего сектора карьеры.

Вы стали более глубоко размышлять о своей карьере, пытаясь понять, чего хотите добиться в своей жизни. Это больше, чем просто работа, которую вы выполняете, и вам придется вернуться в школу или даже просто попытаться расширить свой кругозор необычными и захватывающими способами по мере того, как вы обнаружите свою цель. Тот факт, что всегда доступны разные варианты, не обязательно означает, что все они предназначены для вас. Тем не менее, чтобы иметь возможность различить, какие именно, вам нужно знать, какова ваша цель.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Самый удачный день: вторник, 17 октября.

Ведущая энергия: Юнона в Деве, управительница вашего дома удачи.

Позвольте себе открыть свое сердце и увидеть, какой фантастической может быть жизнь, если вы позволите. Как знак Земли, вы отлично умеете концентрироваться и работать над достижением определенной цели. Жизнь не должна состоять только из работы. Когда вы создадите пространство, в котором Вселенная сможет вас удивить, вы увидите, насколько оно может быть удивительным.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Самый удачный день: воскресенье, 22 октября.

Ведущая энергия: Меркурий в Скорпионе, управитель вашего дома карьеры.

Вы начали более глубоко размышлять о своей карьере и профессиональной жизни , поскольку вам захотелось чувствовать себя более связанным со своей работой. Дело не в том, что вы презираете свою работу или уже решили, что ищете новую, но вы ищете нечто большее в своей жизни прямо сейчас. Уважайте и подтверждайте это желание, поскольку оно поможет вам включить в свою карьеру еще больше результатов вашего недавнего роста и почувствовать уверенность в том, что вы находитесь именно там, где вам предназначено быть.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Самый удачный день: воскресенье, 22 октября.

Ведущая энергия: Меркурий в Скорпионе, управитель вашего сектора удачи.

Вы должны видеть, куда время от времени заносят вас ветры судьбы. Вы — водный знак, и по своей природе вы склонны плыть по течению больше, чем другие, но временами вы застреваете, потому что думаете, что есть только один способ добиться успеха или удовлетворить все свои потребности. Когда вы отпустите даже эти идеалы и по-настоящему отдаетесь вселенной, вы также сможете больше уважать свою интуитивную сторону , которая глубоко связана со вселенной вокруг вас.

Источник: yourtango.

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