Леся Ганжа обсуждает важность привлечения женщин в украинскую армию, особенно в военных специальностях, не требующих большой физической силы.

Леся Ганжа – это женщина, которая раньше работала редактором. Кроме этого, она вела разные медийные проекты и осуществляла репортажи с прифронтовых территорий, а также занималась парусным спортом. Тем не менее, уже почти два года она военнослужащая и участвует в боевых действиях. Леся рассказала, зачем украинской армии больше женщин.

Сначала Леся Ганжа служила в составе 130 батальона ТРО в Ирпене, а затем находилась в Харьковской и Донецкой области.

В настоящее время Леся служит в 518 батальоне и имеет военную специальность оператора FPV-дронов. Она выполняет свои обязанности вместе с партнером по аэрогруппе, осуществляющим не только разведывательные миссии, но и использующими FPV-дроны, специально оборудованные для боевых задач.

Леся Ганжа обсуждает важность привлечения женщин в украинскую армию, особенно в военных специальностях, не требующих большой физической силы. Она верит, что армия должна расширять возможности для женщин и использовать их сильные стороны вместо акцентирования на их ограничениях.

"Армия должна привлекать женщин, используя их сильные стороны, а не указывать им на недостатки. Почти все подразделения о которых я знаю, переживают кадровый голод. Когда мы говорим о том, придут ли женщины в армию, мы фактически говорим о победе Украины в этой войне", – говорит Леся Ганжа.

Леся подчеркивает, что женщины могут найти себя в разных армейских специальностях, включая небоевые направления, такие как инженерные работы, медицина, связь и разведка. Она призывает недооценивать потенциал этого мощного кадрового ресурса, поскольку женщин в стране составляет около 50% населения.

"В тех сферах, которые не нуждаются в такой физической подготовке, женщины будут служить не хуже. Это и небоевые направления, и боевые. Из боевых, к примеру, женщинам очень даже по силам овладеть инженерным делом - минирование и разминирование, связь, медицину, аэроразведку", - добавила она.

Источник: Украинская правда.

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