Российские войска зависят от железнодорожных перевозок, и разрушение инфраструктуры железных дорог серьезно нарушает их логистику.

Военный эксперт и полковник запаса Вооруженных Сил Украины, Роман Свитан, выразил мнение о том, что разрушение железнодорожной инфраструктуры и поездов, перевозящих боеприпасы и топливо, в оккупированном Мелитополе Запорожской области имеет значительное воздействие на логистику российских оккупационных войск. Это воздействие оказало сильное влияние на ситуацию в районе Работино.

Эксперт подчеркнул, что недавние подрывы поездов имели место. Один из них произошел в Мелитополе на расстоянии более 100 километров от передовой. Эти действия направлены на прекращение движения российской военной техники.

"Российские войска зависят от железнодорожных перевозок, и разрушение инфраструктуры железных дорог серьезно нарушает их логистику. Если им не удастся доставить свежие поставки в отдаленные военные части в течение этого времени, это приводит к дефициту боеприпасов и "снарядному голоду" в рядах оккупантов.

Именно это происходит сейчас в районе Работино. Общее количество артиллерийских обстрелов со стороны российских войск сократилось вдвое по сравнению с ответными выстрелами украинской артиллерии" - поделился эксперт.

Также Свитан пояснил, что теплогенерации в Украине, работающей в режиме отопительного сезона, представляют удобную мишень для вражеских ударов и становятся более уязвимыми. Поэтому российские войска, возможно, ждут возобновления ее работы, чтобы снова применить тактику энергетического террора.

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