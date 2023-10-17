В итоге окружение Купянска и Купянск-Узловой не представляется возможным с технической точки зрения,

С учетом сложностей, связанных с окружением города Купянск и поселка Купянск-Узловой в Харьковской области, российские вооруженные силы предпринимают попытки оцепить город Авдеевка в Донецкой области. По мнению полковника запаса Вооруженных Сил Украины и военного эксперта Романа Свитана, это стратегическое решение.

"Они также пытаются окружить города Купянск и Купянск-Узловой, но на практике это сложно из-за наличия реки Оскол, которая дает возможность оставить открытый проход. Даже если они концентрируют все свои силы и ресурсы на Макеевке, то к моменту приближения к Диброве и переправе они столкнутся с техническими проблемами в переправе через реку Оскол" - делится эксперт.

В итоге окружение Купянска и Купянск-Узловой не представляется возможным с технической точки зрения, заключил эксперт. Вместо этого российские силы сосредотачиваются на городе Авдеевка в Донецкой области и попытаются его окружить. Однако, при наличии определенных действий и контрмер, у сил обороны Украины есть возможность предотвратить окружение Авдеевки.

В последнее время на фронте в Украине заметно уменьшилось количество массированных артиллерийских обстрелов, которые проводят оккупационные войска России. Свитан высказал предположение, что это "затишье" может быть связано с ожиданием оккупантами начала отопительного сезона в Украине.

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