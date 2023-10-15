У них есть универсальная головная часть и несколько систем самонаведения, делится эксперт.

Олег Жданов, военный эксперт, поделился информацией о ракетах PrSM, которые могут стать альтернативой американским ракетам ATACMS.

Эти новые ракеты обладают заявленной дальностью более 400 километров, но по результатам испытаний их дальность оказалась достигать до 600 километров. Они меньше по размерам по сравнению с ранее указанными ракетами и могут быть размещены парами.

"Ракеты PrSM обладают высокой точностью. У них есть универсальная головная часть и несколько систем самонаведения, что делает их практически невосприимчивыми к системам радиоэлектронной борьбы и противодействия. Кроме того, эти ракеты будут способны наносить удары по надводным целям" - делится эксперт.

Однако Жданов считает, что введение ракет PrSM не исключит возможность поставок ракет ATACMS в Украину:

"Возможно, они заменят ATACMS в США, но не полностью. Я думаю, что обе эти ракеты будут существовать параллельно. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки."

Он добавил, несмотря на отсутствие некоторых видов вооружения на передовой, украинские военные демонстрируют впечатляющие успехи в военных действиях, сейчас российская армия стоит на краю коллапса.

Она больше не имеет возможности мобилизовать стратегический резерв из глубины своей страны. Россия отправляет лишь небольшие батальоны или маршевые роты и небольшие колонны

Последние новости Украины:

Есть прилет, россияне жестоко атаковали, ночь была непростой.

Названы города Украины, которые могут исчезнуть навсегда.

Эксперт привел доказательства, почему США не оставят Украину без поддержки.