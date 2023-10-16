Катя Осадчая показала, что происходит за кулисами "Голоса країни". Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"А пока вы отвечаете, покажу, как мы репетировали кросбатлы со статистами. Новые правила. Голосуют зрители в зале, а соревнуются между собой участники разных команд.

Стоит отметить, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно артистка написала о войне в Израиле, где террористы прорвали границу и взяли заложников и убивали людей, после чего вернулись обратно в Сектор Газа, где скоро начнется военная операция ЦАХАЛ.

"Гражданские заложники и война в Израиле. Что для мира наконец-то стало понятно (среди всего прочего, надеюсь) Третий день мир потрясут все новые и новые факты смертей, обстрелов и зверств террористов хамас в Израиле

Мы не можем умалять факт, что сейчас они на первых страницах газет, а зверства в Украине, что по масштабам уже в сотню раз больше сейчас привычка и данность", - написала звезда.

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