Этот успех может в будущем привести к обвалу фронта на стратегическом направлении, заключил эксперт.

Несмотря на отсутствие некоторых видов вооружения на передовой, украинские военные демонстрируют впечатляющие успехи в военных действиях. Эту точку зрения выразил военный аналитик Олег Жданов.

По его словам, начиная с 4 июня, когда украинские вооруженные силы начали наступление, они совершили значительный прорыв, разрушив при этом 3,5 тысячи артиллерийских систем и около 50 артиллерийских бригад.

"Украине до сих пор не хватает ракет и современной авиации, и она вынуждена использовать старое военное оборудование, в то время как российская армия имеет современные технологии. Несмотря на это, украинские вооруженные силы добились значительных успехов, и сейчас российская армия стоит на краю коллапса.

Она больше не имеет возможности мобилизовать стратегический резерв из глубины своей страны. Россия отправляет лишь небольшие батальоны или маршевые роты и небольшие колонны с военной техникой" - поделился эксперт.

Этот успех может в будущем привести к обвалу фронта на стратегическом направлении, и это можно считать огромным достижением, учитывая наши ограниченные возможности, подытожил Жданов.



Главной целью российских сил является разгром группы наших украинских войск, окружение города Купянск и достижение рубежа реки Оскил. В последние дни противник проводит множество атак, поддерживаемых бронетехникой.

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