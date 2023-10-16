Пауза в артиллерийских атаках не связана с недостатком ракет со стороны россии.

В последнее время на фронте в Украине заметно уменьшилось количество массированных артиллерийских обстрелов, которые проводят оккупационные войска России. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан высказал предположение, что это "затишье" может быть связано с ожиданием оккупантами начала отопительного сезона в Украине.

Свитан пояснил, что теплогенерации в Украине, работающей в режиме отопительного сезона, представляют удобную мишень для вражеских ударов и становятся более уязвимыми. Поэтому российские войска, возможно, ждут возобновления ее работы, чтобы снова применить тактику энергетического террора.

"Наиболее вероятным сценарием является ожидание окончания летнего сезона и начала отопительного сезона в Украине. Возможно, в настоящее время вражеская разведка активно работает над определением местоположения важных объектов, чтобы затем разработать маршруты и выбрать цели для будущих атак" - предположил эксперт.

Он также подчеркнул, что пауза в артиллерийских атаках не связана с недостатком ракет со стороны россии. Россия имеет "неприкосновенный запас" ракет, включая от 500 до 700 ракет, и выпускает примерно 100 ракет, что меньше, чем в прошлом году.

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