Подобную тактику российские вооруженные силы использовали за месяц до начала штурма Авдеевки.

На фронте в Украине Вооруженные Силы впервые опережают противника в числе артиллерийских обстрелов, совершаемых за сутки. Ранее это преимущество принадлежало российским вооруженным силам. О ситуации на передовой рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Интересным фактом является появление информации о переброске тысяч контейнеров с боеприпасами из Северной Кореи в Россию. По словам полковника запаса, такая динамика событий была ожидаема. Задолго до этого было известно, что российская сторона планирует перейти на минимальные остатки боеприпасов.

"Возможность хранить боеприпасы ближе к фронту ограничена в связи с ограниченными логистическими возможностями. Однако, когда они приступают к этому, на них немедленно начинают наводить огонь системы ударных реактивных ракет.

Подобную тактику российские вооруженные силы использовали за месяц до начала штурма Авдеевки. Они рассредотачивали боеприпасы по разным зданиям, избегая их скопления, чтобы ВСУ не могли использовать их в ответ" - высказался Свитан.

На Авдеевском направлении вражеские силы неустанно пытаются прорвать украинскую оборону. Однако все их попытки заканчиваются неудачей.

Известно, что наши защитники успешно отразили примерно 20 атак противника в районах Авдеевки, Керамика, Тонечко, Северного, Первомайского и Нетайлово в Донецкой области.

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