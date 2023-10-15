Артист спустился к зрителям, подошел к школьникам и, стоя на парапете, начал исполнять свой хит.

Популярный украинский музыкант, исполнитель и тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров, в ходе своего выступления на концерте в Каменец-Подольском продемонстрировал активное взаимодействие с молодыми фанатам.

В процессе выступления Пивоваров заметил, как его юные поклонники в зале подпевают его песням, и решил присоединиться к ним.

Артист спустился к зрителям, подошел к школьникам и, стоя на парапете, начал исполнять свой хит "Ой на горі" в сопровождении молодых поклонников. Он предоставил каждому ребенку возможность спеть одну строчку из песни и разошелся вместе с ними, поднимая атмосферу в зале.

Артем Пивоваров опубликовал видеозапись с концерта на своей странице в Instagram с юмористической подписью: "Что скажете, хороший тамада?". Пост с видеороликом вызвал множество восторженных комментариев со стороны его поклонников из-за отношения Пивоварова к детям.

«Не представляю ни одной свадьбы без такой тамады))); извиняюсь, можно узнать свободные даты такого «тамады» на ближайшие лет 5?; Спасибо за вечер, Артем! Вы невероятный!; Прекрасный Педагог!!!😉 Молодцы, все все мощные!;

Тамада хороший и конкурсы интересные 😂 Но у тебя еще нужно поучиться; Если не будет такого тамады, зачем тогда праздник?; Все 😂надо снова пережениться на своей жене» - поделились поклонники под постом Пивоварова.

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