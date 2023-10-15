На Авдеевском направлении вражеские силы неустанно пытаются прорвать украинскую оборону. Однако все их попытки заканчиваются неудачей, о чем рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Известно, что наши защитники успешно отразили примерно 20 атак противника в районах Авдеевки, Керамика, Тонечко, Северного, Первомайского и Нетайлово в Донецкой области.

"Кроме того, в течение последних трех дней, во время атак на Красногоровку в Донецкой области, оккупанты понесли значительные потери. Более 100 из них были уничтожены, основная часть из-за отсутствия возможности эвакуации с поля боя" - делится эксперт.

Он напомнил сообщения Генштаба, наши военные воздушные силы провели 12 ударов по местам скопления личного состава, вооружения, военной техники и вражескому мосту в течение прошлых суток. Кроме того, украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и оперативно-тактический беспилотник "Орлан-10".

"Даже если оккупанты сумеют восстановить координацию в какой-то степени за несколько недель до начала дождей, то приближающиеся осадочные осадки затруднят их перемещение, и Вооруженные Силы Украины будут в состоянии обстреливать их с артиллерии" - делится Свитан.

Он добавил, российские силы не сумеют продвинуться на Лимано-Купянском направлении до прихода холодов.

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