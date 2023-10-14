Популярный украинский музыкант, исполнитель и тренер "Голосу країни" Артем Пивоваров, который продолжает активно выступать и ездить с концертами по разным странам, удивил обращением. Пивоваров записал специальное видео из-за частой критики в комментариях, где его стыдили из-за поведения.

«Официальное извинение. Я хочу сделать объявление, я подонок, ублюдок и хайпожор. У меня проблемы с репертуаром. Хочу поблагодарить комментаторов. Спасибо вам, вы открыли мне глаза. Я выпустил несколько десятков песен за это время полномасштабного вторжения. А вообще я скотыняка выпустил 17 песен в альбоме» - посмеялся Пивоваров над реакцией хейтеров.

В сети принялись реагировать на неожиданное высказывание Пивоварова:

«Артём! У тебя большой талант! Многие люди тебя любят и восхищаются тобой! Не обращай внимания на всех этих комментаторов!; Артемчик 😂 насмешил))ну пусть порадуются люди 😂все чуть-чуть не в себе сейчас);

Артем, ну кому они сдались? Эх, хотя бы это внимание оценили; Я вообще не понимаю, почему вы не поехали на Евровидение!; Мы то прощаем, но и ты не останавливайся!».

Ранее Звездная наставница Надя Дорофеева получила порцию жесткой критики от армии поклонников Артема Пивоварова. Причиной стала попытка Нади Дорофеевой поддержать одну из вокалисток на «Голос країни».

Поклонники Артема Пивоварова решили отреагировать на спич Дорофеевой и сделали короткое видео, в которое вошли кадры из концертов певца.

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