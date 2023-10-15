Украинские войска были готовы к такому развитию событий и успешно сопротивляются противнику.

Недавно российские войска активизировали свои попытки возобновить наступление по нескольким направлениям фронта, концентрируясь в основном на Купянском и Лиманском направлениях. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что уже заметно ухудшение обстановки на Лиманско-Купянском направлении.

"Главной целью российских сил является разгром группы наших украинских войск, окружение города Купянск и достижение рубежа реки Оскил. В последние дни противник проводит множество атак, поддерживаемых бронетехникой, а также наводит интенсивный артиллерийский и минометный огонь на позиции украинских войск" - рассказал эксперт, анализируя актуальную обстановку на фронте.

Также стало известно, что Александр Сырский подчеркивает, что украинские войска были готовы к такому развитию событий и успешно сопротивляются противнику, нанося ему существенные потери.

Также Жданов подметил, российские вооруженные силы сосредотачивают внимание на нескольких ключевых направлениях, включая Авдеевское, северные фланги Бахмутского и Лиманского направлений. В этом контексте, они также пытаются продемонстрировать свою присутствие в Бердянском направлении, чтобы сбить с толку и отвлечь украинские силы.

Одной из причин, почему российский враг выбирает именно эти направления, является их выгодное географическое расположение.

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