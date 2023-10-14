Во время коридора затмений есть риск непредвиденных ситуаций, которые могут перевернуть Вашу жизнь с ног на голову.

Астролог с 20-ти летним опытом Анжела Перл у себя на канале в youtube предупредила об опасностях в этот период, в частности, 15 октября.

По ее словам, коридор затмений как правило длится две недели, с 14 по 28 октября. Астролог предупреждает, что это самый непредсказуемый период, и 15 октября нужно быть крайне осторожным.

"Энергии двух затмений между собой переплетаются и стыкуются как-то, и мы можем не видеть всей картины, мы не знаем всего, и у нас нет ясности. Поэтому лучше подождать с какими-то решениями, с чем-то очень-очень важным в этот период", - говорит астролог.

В то же время, считает Анжела Перл, если Вы точно знаете, чего вы хотите, если Вы точно решили, что вам нужно - тогда все может сложиться по-другому, однако есть нюанс.

"Могут быть какие-то ситуации или события , которые могут повернуть ситуацию - вот не удивляйтесь этому, если так произойдёт. Обычно считается, что нужно переждать коридор затмений", - говорит астролог.



По ее словам, в этот лучше, например, не лететь, не делать какой-то ивент, не принимать важное решение.



"Именно вот в эти даты, потому что они такие самые непредсказуемые у нас", - резюмировала астролог.





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