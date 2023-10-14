У российских оккупантов нет особых успехов в их попытках захватить территории в этом районе.

Стратегической задачей оккупантов на Крымском направлении стала попытка отсечь плацдармы Марьинки и Авдеевки, особенно второй, поскольку её местоположение на высоких позициях доминирующих над Донецком и Ясиноватой придает ей особую важность. Военный аналитик Роман Свитан выразил одобрение по поводу действий Вооруженных сил Украины на Крымском направлении.

"Удержание контроля над этими высокими позициями позволяет украинским войскам продержаться там не один год, несмотря на многочисленные попытки россиян вытеснить их. И в настоящее время, российские вооруженные силы сосредотачивают усилия на окружении украинских войск на Донецком фронте" - делится эксперт.

Военный аналитик подчеркнул, что украинская сторона обладает необходимыми ресурсами и силами, а воины, удерживающие этот участок, знакомы с каждой деталью ландшафта и хорошо обороняются, что преимущественно осуществляется путем артиллерийского контроля вблизи района.

Также эксперт прокомментировал возможность нового наступления россиян. По Луганскому направлению у россиян есть такая стратегическая задача. Их задача максимум - дойти до реки Оскол и Северского Донца, а минимум - это дойти хотя-бы до Купянска-узлового.

Эксперт добавил, сейчас россияны и занимаются тем, что наносят удары в стороны Купянска и Купянска-узлового, который важен с точки зрения логистики. Но вряд-ли у них получится выполнить данную задачу по выходу к реке Оскол, так как это практически невозможно.

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