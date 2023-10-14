В настоящее время у оккупантов в районе Донецка сосредотачена главная цель: захватить плацдармы Марьинки и Авдеевки. Особое внимание уделяется второй точке, поскольку она находится на высоких позициях, контролирующих Донецк и Ясиноватую, о чем рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Наше удержание этих высотных позиций позволяет нам сохранять контроль уже в течение десяти лет, и российские силы не смогли вытеснить наши войска оттуда за это время. Следовательно, это, возможно, единственная серьезная попытка окружить наш гарнизон в Авдеевке" - поделился эксперт.

Военный эксперт подчеркивает, что у нас в этом районе имеется достаточно вооружений и ресурсов. Наши военные, обороняющие данное направление, хорошо знакомы с каждой деталью местности, и она полностью пристреляна. Главным образом, с использованием артиллерии Вооруженных сил Украины мы контролируем прилегающую территорию.

Эксперт добавил, сейчас россияны и занимаются тем, что наносят удары в стороны Купянска и Купянска-узлового, который важен с точки зрения логистики. Но вряд-ли у них получится выполнить данную задачу по выходу к реке Оскол, так как это практически невозможно.

А за Купянск и сортировочную станцию будут серьезные бои, но шансов у оккупантов довольно мало.

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