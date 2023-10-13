Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал возможность нового наступления россиян. Об этом эксперт рассказал в эфире Politeka Online.

"По Луганскому направлению у россиян есть такая стратегическая задача. Их задача максимум - дойти до реки Оскол и Северского Донца, а минимум - это дойти хотя-бы до Купянска-узлового", - сказал специалист.

Эксперт добавил, сейчас россияны и занимаются тем, что наносят удары в стороны Купянска и Купянска-узлового, который важен с точки зрения логистики. Но вряд-ли у них получится выполнить данную задачу по выходу к реке Оскол, так как это практически невозможно.

А за Купянск и сортировочную станцию будут серьезные бои, но шансов у оккупанта довольно мало. Все из-за того, что они будут попадать под удары украинской артиллерии с западного берега реки Оскол. Ведь силы обороны имеют лучше позиции из-за того, что правый берег водоема находится чуть выше.

Таким образом армия Украины прикроет города, на которые оккупанты собираются наступать. Но от своих планов россияне не собираются отказываться. Также стоит отметить, что у вражеский войск не получится растянуть украинские силы обороны по всему фронту.

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