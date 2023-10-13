Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал возможность нового наступления россиян. Об этом эксперт рассказал в эфире Politeka Online.

ВСУ, контрнаступ

"По Луганскому направлению у россиян есть такая стратегическая задача. Их задача максимум - дойти до реки Оскол и Северского Донца, а минимум - это дойти хотя-бы до Купянска-узлового", - сказал специалист.

Эксперт добавил, сейчас россияны и занимаются тем, что наносят удары в стороны Купянска и Купянска-узлового, который важен с точки зрения логистики. Но вряд-ли у них получится выполнить данную задачу по выходу к реке Оскол, так как это практически невозможно.

А за Купянск и сортировочную станцию будут серьезные бои, но шансов у оккупанта довольно мало. Все из-за того, что они будут попадать под удары украинской артиллерии с западного берега реки Оскол. Ведь силы обороны имеют лучше позиции из-за того, что правый берег водоема находится чуть выше.

ВСУ, контрнаступление

Таким образом армия Украины прикроет города, на которые оккупанты собираются наступать. Но от своих планов россияне не собираются отказываться. Также стоит отметить, что у вражеский войск не получится растянуть украинские силы обороны по всему фронту.

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