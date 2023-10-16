Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась своим рецептом карамельного чизкейка, который является одним из самых популярных десертов в мире. Она опубликовала этот рецепт на своей странице в Instagram. Запомните этот совет: чизкейк лучше всего готовить водяной бане, чтобы он сверху не подгорел и стал еще более нежным, сразу порекомендовала "Мастер Шеф" Мартыновская.
Ингредиенты:
- 4 упаковки топленого йогурта (1360 г)
- 2 яйца
- 100 мл сливок 33%
- 100 г сахара
- 200 г печенья "Топленое молоко"
- 200 г сливочного масла
- 50 г миндальной пудры (миндаль перебитый в кофемолке)
- Хлопья миндаля для украшения
Приготовление:
Оберните топленый йогурт марлей и оставьте на сутки, чтобы избыточная жидкость стекла. Это превратит йогурт в домашнюю рикотту, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Взбейте яйца с сахаром и добавьте рикотту, сливки и оставшиеся яйца с сахаром.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, в миске перемешайте печенье с сливочным маслом, миндальной пудрой и щепоткой соли, затем разложите его в форму, выстланную пергаментом.
Налейте творожную массу в форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 10 минут. Затем уменьшьте температуру до 150°C и готовьте еще 1 час.
Оставьте чизкейк остывать в духовке, чтобы избежать трещин. Затем охладите его в холодильнике, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Украсьте десерт миндальными хлопьями.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.