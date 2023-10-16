Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась своим рецептом карамельного чизкейка, который является одним из самых популярных десертов в мире. Она опубликовала этот рецепт на своей странице в Instagram. Запомните этот совет: чизкейк лучше всего готовить водяной бане, чтобы он сверху не подгорел и стал еще более нежным, сразу порекомендовала "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ингредиенты:

4 упаковки топленого йогурта (1360 г)

2 яйца

100 мл сливок 33%

100 г сахара

200 г печенья "Топленое молоко"

200 г сливочного масла

50 г миндальной пудры (миндаль перебитый в кофемолке)

Хлопья миндаля для украшения

Приготовление:

Оберните топленый йогурт марлей и оставьте на сутки, чтобы избыточная жидкость стекла. Это превратит йогурт в домашнюю рикотту, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Взбейте яйца с сахаром и добавьте рикотту, сливки и оставшиеся яйца с сахаром.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, в миске перемешайте печенье с сливочным маслом, миндальной пудрой и щепоткой соли, затем разложите его в форму, выстланную пергаментом.

Налейте творожную массу в форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 10 минут. Затем уменьшьте температуру до 150°C и готовьте еще 1 час.

Оставьте чизкейк остывать в духовке, чтобы избежать трещин. Затем охладите его в холодильнике, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Украсьте десерт миндальными хлопьями.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.