Музыкант, певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка попал в эпицентр женского внимания после своих новых заявлений.

Олег Скрипка теперь получает от женщин ценные советы и рекомендации, в частности, по гардеробу.

Поводом к повышенному вниманию стали новые заявления Олега Скрипки по поводу незащищенности мужчин. Даже в магазинах одежды.

Так, Олег Скрипка серьезно относится к тому, что мужская одежда расположена выше, чем женский отдел.

«К сожалению, мужчина законом никак не защищен. Вы бывали в магазинах одежды? На каком этаже находится женская одежда? На первом этаже находится женская одежда, иногда на втором, и на третьем находится мужская. Вот. Мы говорим о равенстве. Я как мужчина, который любит красиво одеваться, для меня это реальная проблема» , - сообщил Олег Скрипка в интервью Алексею Суханову, добавив, что мужской одежды гораздо меньше, чем женской.

«Раз в пять», - оценил Олег Скрипка.

Также Олег Скрипка добавил, что женщины лучше защищены законом по сравнению с мужчинами.

«И это ростки феминизма. И даже в нашем обществе» , – уверен Олег Скрипка.

Такие заявления Олега Скрипки вызвали волну обсуждений. А также рекомендаций, в каких магазинах мужскую одежду можно найти на более низких этажах. Также Олегу Скрипке рекомендуют пользоваться интернет-магазинами.

«Пока женщины борются за базовые права, Олегу приходится идти на третий этаж и это реально проблема»,

«Когда он сказал о "незащищенности" относительно магазинов одежды, я думала на них там в кабинках нападают, лапают, снимают, как переодеваются»,

«Боже, бедный Олег, как же так... тяжело подняться на 3 этаж»,

«Скрипка, не плачь только»,

«Пока мы жили, он выживал» , – шутят украинки в соцсетях.

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