Одной из причин, почему российский враг выбирает именно эти направления, является их выгодное географическое расположение.

Ситуация на востоке Украины становится все более напряженной. Российская армия активизировала свои действия по нескольким направлениям, и это вызывает волну беспокойства среди аналитиков и военных. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на самых горячих направлениях.

"Российские вооруженные силы сосредотачивают внимание на нескольких ключевых направлениях, включая Авдеевское, северные фланги Бахмутского и Лиманского направлений. В этом контексте, они также пытаются продемонстрировать свою присутствие в Бердянском направлении, чтобы сбить с толку и отвлечь украинские силы" - поделился эксперт, анализируя ситуацию на фронте за последние дни.

Одной из причин, почему российский враг выбирает именно эти направления, является их выгодное географическое расположение. Эти территории обладают выгодными логистическими маршрутами и находятся ближе к российской границе, заявил Жданов.

Также он подметил, многочисленные колонны российской бронетехники, двигаясь вперед, столкнулись с огнем Вооруженных Сил Украины, которые использовали разнообразное вооружение.

"Попытка наступления на Авдеевку может стать одним из наиболее дорогостоящих для российских вооруженных сил с момента начала конфликта. Российское наступление на Авдеевку и Макеевку, по всей видимости, сопровождается значительными потерями в боевой технике" - высказался эксперт.

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