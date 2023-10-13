Ситуация на востоке Украины становится все более напряженной. Российская армия активизировала свои действия по нескольким направлениям, и это вызывает волну беспокойства среди аналитиков и военных. Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на самых горячих направлениях.
"Российские вооруженные силы сосредотачивают внимание на нескольких ключевых направлениях, включая Авдеевское, северные фланги Бахмутского и Лиманского направлений. В этом контексте, они также пытаются продемонстрировать свою присутствие в Бердянском направлении, чтобы сбить с толку и отвлечь украинские силы" - поделился эксперт, анализируя ситуацию на фронте за последние дни.
Одной из причин, почему российский враг выбирает именно эти направления, является их выгодное географическое расположение. Эти территории обладают выгодными логистическими маршрутами и находятся ближе к российской границе, заявил Жданов.
Также он подметил, многочисленные колонны российской бронетехники, двигаясь вперед, столкнулись с огнем Вооруженных Сил Украины, которые использовали разнообразное вооружение.
"Попытка наступления на Авдеевку может стать одним из наиболее дорогостоящих для российских вооруженных сил с момента начала конфликта. Российское наступление на Авдеевку и Макеевку, по всей видимости, сопровождается значительными потерями в боевой технике" - высказался эксперт.
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