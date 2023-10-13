В первые три дня наступления армия рф потеряла более 60 единиц военной техники, поделился военный эксперт.

В очередной попытке атаки города, войска путина применили фосфорные снаряды при обстреле Авдеевки. Начав новое наступление на данном участке фронта, оккупанты несут серьезные потери, но желают добиться цели - захвата этого участка фронта. Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, вчера также происходили обстрелы Авдеевки, в результате которых пострадали местные жители.

"Оккупанты стремятся как-то компенсировать свои неудачи на Запорожском и Бахмутском направлениях и, возможно, пытается убедить путина в своей успешности. Желая захватить город, армия оккупантов начала наступление с севера и юга по Авдеевскому направлению.

Руководство оккупантов также решило не скупиться в живой силе и бронетехнике, выбрав тактику "массовых атак", при которой враг наступает в большом количестве" - поделился эксперт.

Известно, в первые три дня наступления армия рф потеряла более 60 единиц военной техники, но тактических успехов при этом не добились.

Также эксперт заявил, многочисленные колонны российской бронетехники, двигаясь вперед, столкнулись с огнем Вооруженных Сил Украины, которые использовали разнообразное вооружение.

Попытка наступления на Авдеевку может стать одним из наиболее дорогостоящих для российских вооруженных сил с момента начала конфликта. Российское наступление на Авдеевку и Макеевку, по всей видимости, сопровождается значительными потерями в боевой технике.

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