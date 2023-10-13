По количеству распространенных видеозаписей, на которых видны поврежденные бронированные машины, это может стать одним из самых затратных российских атак.

Попытка российских вооруженных сил начать наступление на Авдеевку столкнулась с потерями в бронетехнике со стороны Вооруженных Сил Украины. Анализируя обширный объем видеоматериалов, которые появились в сети интернет, военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронте.

Многочисленные колонны российской бронетехники, двигаясь вперед, столкнулись с огнем Вооруженных Сил Украины, которые использовали разнообразное вооружение.

"Попытка наступления на Авдеевку может стать одним из наиболее дорогостоящих для российских вооруженных сил с момента начала конфликта. Российское наступление на Авдеевку и Макеевку, по всей видимости, сопровождается значительными потерями в боевой технике" - делится выводами эксперт.

Из-за этих столкновений в интернете начали появляться видеоролики, демонстрирующие горящие российские боевые машины, также высказался эксперт.

Комментируя тревогу по поводу «усталости» Запада от войны в Украине, Жданов заверил, что этого не будет.

"Чтобы успокоить нас всех я констатитрую, что пакеты помощи как шли, так и идут. Все согласовано. И продолжает согласовываться. Для адептов русского мира скажу, что не дождетесь, чтобы Запад устал и перестал нам помогать" - делится эксперт.

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