Попытка российских вооруженных сил начать наступление на Авдеевку столкнулась с потерями в бронетехнике со стороны Вооруженных Сил Украины. Анализируя обширный объем видеоматериалов, которые появились в сети интернет, военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на фронте.
Многочисленные колонны российской бронетехники, двигаясь вперед, столкнулись с огнем Вооруженных Сил Украины, которые использовали разнообразное вооружение.
"Попытка наступления на Авдеевку может стать одним из наиболее дорогостоящих для российских вооруженных сил с момента начала конфликта. Российское наступление на Авдеевку и Макеевку, по всей видимости, сопровождается значительными потерями в боевой технике" - делится выводами эксперт.
Из-за этих столкновений в интернете начали появляться видеоролики, демонстрирующие горящие российские боевые машины, также высказался эксперт.
Комментируя тревогу по поводу «усталости» Запада от войны в Украине, Жданов заверил, что этого не будет.
"Чтобы успокоить нас всех я констатитрую, что пакеты помощи как шли, так и идут. Все согласовано. И продолжает согласовываться. Для адептов русского мира скажу, что не дождетесь, чтобы Запад устал и перестал нам помогать" - делится эксперт.
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