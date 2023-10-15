Евгений Клопотенко на "Пекельних борошнах" рассказал, как приготовить украинский плов, который называется гартаначка. Рецепт звезда раскрыл на шоу "Пекельні борошна".

Для приготовления гартаначки необходимо 250 грамм пшона, 5 картофелин, 10 стеблей зеленого лука, одну луковицу, 300 грамм подчеревка, один лимон, 10 веточек петрушки и специи по вкусу.

Картофель необходимо нарезать небольшими кубиками, а луковицу измельчить. Подчеревок нужно нарезать кубиками, как картофель.

Теперь нужно насыпать пшено в миску и залить кипяченой водой (500 мл), чтобы убрать у крупы возможную горечь, через минут 20-25 воду можно слить.

В это время нужно взять нарезанный картофель и сварить его в кастрюле. А нарезанное сало выложить на сухую сковородку и обжаривать, пока не получатся шкварки. Туда необходимо будет добавить лук на протяжении минут трех, пока он не станет мягким.

Картофель тем временем необходимо поставить варится на среднем огне без крышки. Через 25 минут туда необходимо добавить пшено. В кастрюлю после этого можно добавлять яйца по одному и перемешать их венчиком.

Теперь можно измельчить зелень и добавить в кастрюлю вместе со шкварками и луком. После этого необходимо блюдо перемешать и подать к столу.

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