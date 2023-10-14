Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт фаршированных перцев к вину. Это классическое блюдо, которое встречается в кухнях нескольких стран, "Мастер Шеф" и судья проекта Ольга Мартыновская поделилась своим рецептом приготовления этого блюда как закуски к вину.
Для начала выберите перцы разных цветов (порядка 3 штук), приправьте их оливковым маслом и тимьяном, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
Вот шаги приготовления:
Вымойте перцы и поместите их на противень.
Полейте перцы оливковым маслом, посыпьте тимьяном и запекайте их в духовке при 180 градусах в течение 10-12 минут, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Дайте перцам остыть, а затем снимите с них кожуру.
Удалите семена, сохраняя целостность овощей.
"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, после охлаждения перцы можно начинять. Рассмотрим несколько вариантов начинки:
Первый вариант начинки:
- 2 ст. ложки сливочного творога
- 2 ст. ложки тунца в масле
- 1 ч. ложка лимонного сока
- Щепотка соли
- Орегано или кинза для аромата
Второй вариант начинки:
- 2 ст. ложки феты
- Смесь специй, включая вяленые помидоры, чеснок, черный перец и соль
- Листья свежего тимьяна
Третий вариант начинки:
- Густой хумус (предпочтительно домашний)
- Оливковое масло
- Зира для аромата
- Свежий шалфей
- Лимонный сок
Для начинки первого и второго варианта перемешайте ингредиенты до получения однородной массы (предварительно разомните фету вилкой). Для третьего варианта начинки просто перемешайте ингредиенты ложкой, предложила "Мастер Шеф" Мартыновская.
Начинайте фаршировать перцы лучше с помощью двух чайных ложек, также посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.
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