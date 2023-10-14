Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт необычной закуски с перцами и творогом.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт фаршированных перцев к вину. Это классическое блюдо, которое встречается в кухнях нескольких стран, "Мастер Шеф" и судья проекта Ольга Мартыновская поделилась своим рецептом приготовления этого блюда как закуски к вину.

Для начала выберите перцы разных цветов (порядка 3 штук), приправьте их оливковым маслом и тимьяном, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Вот шаги приготовления:

Вымойте перцы и поместите их на противень.

Полейте перцы оливковым маслом, посыпьте тимьяном и запекайте их в духовке при 180 градусах в течение 10-12 минут, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Дайте перцам остыть, а затем снимите с них кожуру.

Удалите семена, сохраняя целостность овощей.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, после охлаждения перцы можно начинять. Рассмотрим несколько вариантов начинки:

Первый вариант начинки:

2 ст. ложки сливочного творога

2 ст. ложки тунца в масле

1 ч. ложка лимонного сока

Щепотка соли

Орегано или кинза для аромата

Второй вариант начинки:

2 ст. ложки феты

Смесь специй, включая вяленые помидоры, чеснок, черный перец и соль

Листья свежего тимьяна

Третий вариант начинки:

Густой хумус (предпочтительно домашний)

Оливковое масло

Зира для аромата

Свежий шалфей

Лимонный сок

Для начинки первого и второго варианта перемешайте ингредиенты до получения однородной массы (предварительно разомните фету вилкой). Для третьего варианта начинки просто перемешайте ингредиенты ложкой, предложила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Начинайте фаршировать перцы лучше с помощью двух чайных ложек, также посоветовала "Мастер Шеф" Мартыновская.

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