На фоне военных действий в Израиле усилились опасения относительно того, что помощи от Запада значительно станет меньше, либо она иссякнет и вовсе.

Комментируя тревогу по поводу «усталости» Запада от войны в Украине, известный военный эксперт Олег Жданов заверил, что этого не будет, пишет Politeka.net.

«Чтобы успокоить нас всех я констатитрую, что пакеты помощи как шли, так и идут. Все согласовано. И продолжает согласовываться. Для адептов русского мира скажу, что не дождетесь, чтобы Запад устал и перестал нам помогать.

Потому что Запад понимает, что, если с коричневой чумой надо было бороться в середине 20-го века, то с рашистской чумой надо бороться в начале 21 века, поэтому ни о каком прекращении поддержки речи не идет», - заверил Жданов в своем новом видеообзоре.

Военный эксперт также обратил внимание на новый пакет помощи от Германии. Его общая стоимость – миллиард евро.

«Понимаете масштабты? Кстати, Германии надо отдать должное – они практически подбираются к объемам США. Они на втором месте по объемам поставок вооружений. И они призывают еще поддерживать», - подчеркнул Олег Жданов.

Добавим, Минобороны Германии накануне заседания Контактной группы по обороне Украины, объявило о "зимнем пакете" военной помощи на общую сумму около 1 миллиарда евро.

«Чтобы защитить критически важную инфраструктуру в начале зимы и обеспечить дальнейшую военную поддержку, Германия предоставляет Украине дополнительные системы ПВО Patriot, IRIS-T и Gepard», - сообщали в ведомстве.

Также в пакет помощи вошли транспортные средства, оружие и снаряжение на сумму более 20 миллионов евро для украинского спецназа, боеприпасы калибра 155 мм, десять танков Leopard 1 A5, 20 бронированных медицинских машин.

Ожидается также, что к концу 2023 года в Германии пройдут обучение 10 000 украинских солдат.

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