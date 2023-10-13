Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с певицей Jerry Heil (Яна Шемаева) показал, как приготовить острую квашеную капусту.

Jerry Heil рассказала, что обожает корейскую капусту кимчи, но она готовится с добавлением сахара, поэтому певица попросила шеф-повара придумать альтернативу кимчи: тоже острую, без добавленного сахара и с чисто украинской рецептурой. Евгений Клопотенко предложил приготовить сразу два вида остренькой квашеной капусты – быстрый и классический.

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

белокочанная капуста – 2 кг

морковь – 1 кг

перец чили – 2 шт. (можно и больше, если любите острое)

вода – 1,5 б.

соль – 2 ст. л.

Первый рецепт – быстрый. Капусту шинкуем, морковь натираем на терке, два перца чили мелко нарезаем. Эту смесь нужно залить горячей водой с солью. Для этого Евгений Клопотенко берет 1,5 литра горячей воды, добавляет две столовые ложки соли и заливает этой смесью микс капусты и моркови. Хорошо перемешиваем, складываем в банку и оставляем от 12 до 24 часов в теплом месте. После этого можно капусту пробовать.

Второй рецепт – классический. Так же шинкуем капусту, измельчаем морковь, мелко нарезаем перец чили и просто добавляем две столовые ложки соли и хорошо вымешиваем. Эту смесь Евгений Клопотенко выкладывает в банку и оставляет в теплом месте на 2-3 дня.

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