Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с певицей Jerry Heil (Яна Шемаева) показал, как приготовить острую квашеную капусту.
Jerry Heil рассказала, что обожает корейскую капусту кимчи, но она готовится с добавлением сахара, поэтому певица попросила шеф-повара придумать альтернативу кимчи: тоже острую, без добавленного сахара и с чисто украинской рецептурой. Евгений Клопотенко предложил приготовить сразу два вида остренькой квашеной капусты – быстрый и классический.
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- белокочанная капуста – 2 кг
- морковь – 1 кг
- перец чили – 2 шт. (можно и больше, если любите острое)
- вода – 1,5 б.
- соль – 2 ст. л.
Первый рецепт – быстрый. Капусту шинкуем, морковь натираем на терке, два перца чили мелко нарезаем. Эту смесь нужно залить горячей водой с солью. Для этого Евгений Клопотенко берет 1,5 литра горячей воды, добавляет две столовые ложки соли и заливает этой смесью микс капусты и моркови. Хорошо перемешиваем, складываем в банку и оставляем от 12 до 24 часов в теплом месте. После этого можно капусту пробовать.
Второй рецепт – классический. Так же шинкуем капусту, измельчаем морковь, мелко нарезаем перец чили и просто добавляем две столовые ложки соли и хорошо вымешиваем. Эту смесь Евгений Клопотенко выкладывает в банку и оставляет в теплом месте на 2-3 дня.
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