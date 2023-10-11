Украинские силы обороны успешно отражают все атаки противника, не давая ему возможности избежать окружения.

Последние действия существенно затруднят обеспечение российских сил вокруг города в направлении города. Военный эксперт Олег Жданов решил обсудить ситуацию на фронте. Он поделился своими анализами, особенно сфокусировавшись на сложной обстановке на одном направлении и надеждах, возникших из-за ситуацией под Клещеевкой.

Украинские войска постепенно продвигаются на южном фронте в районе Клещеевки и Андреевки, нанося большие потери врагу. Силы обороны сумели установить контроль над дорогой, ведущей к Горловке.

"Российские силы пытаются остановить украинское контрнаступление в Бахмуте, но им не удается. Для Украины нет необходимости полностью окружать город - достаточно перекрыть дорогу, ведущую к Горловке, и хотя бы контролировать дорогу в Лисичанске", - поделился эксперт.

Украинские силы обороны успешно отражают все атаки противника, не давая ему возможности избежать окружения. Также есть вероятность, что в будущем украинские военные смогут продвигаться в направлении Берховки.

Также эксперт подметил, на прошедшей неделе украинские вооруженные силы продвигались вперед по нескольким направлениям, включая Бахмутское и Мелитопольское, нанося при этом ущерб российским оккупационным войскам на всей линии фронта.

Суровые осенне-зимние погодные условия оказывают замедляющее воздействие, но не могут остановить украинские контрнаступательные операции.

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