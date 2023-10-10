На юге ситуация остается сложной, но стабильной. Происходят артиллерийские дуэли, и наши силы специальных операций активно действуют на левом берегу Днепра. Также военный аналитик Олег Жданов выделил успехи ВСУ на Запорожском и Бахмутском направлениях, особенно подчеркнув продвижение украинских защитников в районе Новопрокоповки в Запорожской области.

"На прошедшей неделе украинские вооруженные силы продвигались вперед по нескольким направлениям, включая Бахмутское и Мелитопольское, нанося при этом ущерб российским оккупационным войскам на всей линии фронта. Суровые осенне-зимние погодные условия оказывают замедляющее воздействие, но не могут остановить украинские контрнаступательные операции" - поделился эксперт.

Он также добавил, за последние сутки украинским военным удалось продвинуться на юг от Бахмута на разных участках на расстояние до 400 метров. В настоящее время они закрепляют свои позиции на достигнутых рубежах.

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили о неудачных атаках оккупантов в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Тем не менее, наши военные добились частичного успеха северо-восточнее Андреевки в Донецкой области.

Последние новости Украины:

Олег Жданов сообщил тревожные новости с трех направлений.

Также сообщалось, что объявлен первый уровень опасности – какая угроза и что нельзя делать.

"Второй Бахмут" не удался – новое масштабное наступление пошло не по плану.