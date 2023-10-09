Наступление начала еще одна армия оккупантов, названо направление и где развернулись бои.

По словам координатор группы "Информационное сопротивление", полковника Вооруженных сил Украины Константина Машовца, на поле боя начала движение 35-я общевойсковая армия противника, развернутая на Пологовском направлении.

«Передовые подразделения ее 64-й отдельной мотострелковой бригады совершили атакующие действия по направлению с.Марфополь - с.Красное. и сумели продвинуться на несколько сот метров в серой зоне, где и закрепились», - сообщил военный аналитик.

При этом Машовец задается вопросом - это "изыски" местного российского командования тактического уровня, или нечто большее.

«Вдаваться в различные конспирологические версии на этот счет - пока не вижу смысла по двум причинам: - размах событий – максимум батальонного масштаба (площадь занятой противником территории где-то под 1.5 км квадратных); - определиться со смыслом этих действий можно будет только со временем, так сказать, "в динамике", - рассуждает Машовец.

Также военный аналитик констатировал, что направление Гуляйполе - Федоровка, «беспокоит» российское командование. И в первую очередь, по словам эксперта, с точки зрения событий на Бердянском направлении.

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