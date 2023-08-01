Оккупанты ударили по мирному населению, что привело к трагедии с многочисленными погибшими и ранеными.
Сегодня, 1 августа, в Кривом Роге объявлен День Траура. В результате коварного удара оккупантов погибли шесть человек.
Общее количество пострадавших в результате атаки возросло до 81.
В больницах Кривого Рога находятся 19 раненых, из них двое детей. Коммунальные службы продолжают устранение последствий ударов, задействована вся необходимая техника и 15 оперативных бригад.
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Одна из ракет россиян ударила в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого находились люди, а вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, в результате чего вспыхнул пожар.
Вокруг эпицентров взрывов также разрушения – повреждены админздание, пять жилых высоток и 12 автомобилей.
Сегодня полицейские установили личность человека, который снимал "прилет" в Кривом Роге. Об этом заявил министр МВД Игорь Клименко в своем в Телеграм-канале.
"Практически сразу это видео появилось в местном паблике, а оттуда в считанные минуты распространилось в российских телеграмм-каналах", - написал Министр.
Также Игорь Клименко добавил, что собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины для принятия решения".
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