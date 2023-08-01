Сегодня в Кривом Роге объявлен День Траура.

В результате коварного удара оккупантов погибли шесть человек, пишет Politeka.net.

«Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким...», - отметил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Общее количество пострадавших в результате атаки возросло до 81.

В больницах Кривого Рога находятся 19 раненых, из них двое детей.

«Сегодня штабы по оказанию помощи жителям пострадавших квартир и домов работают начиная с 8.30 до 18.00 – Криворожская гимназия №60 на ул. Украинская, и у здания КТРА на проспекте Почтовый», - сообщил Вилкул.

Также отмечается, что коммунальные службы продолжают устранение последствий ударов, задействована вся необходимая техника и 15 оперативных бригад. Уже вчера вечером подана вода и электроэнергия на пострадавшую девятиэтажку.

Напомним, Кривой Рог 31 августа содрогнулся от ракетных ударов - россияне попали в учебное заведение и многоэтажку.

Вокруг эпицентров взрывов также разрушения – повреждены админздание, пять жилых высоток и 12 автомобилей.

«… Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома – в одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый – просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе», – прокомментировал ракетный удар по Кривому Рогу президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что среди погибших – 10-летняя девочка и ее мама.

«…Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», - заявил президент Украины.

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