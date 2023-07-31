Спасатели и медицинский персонал продолжают активные операции на месте трагического инцидента в Кривом Роге.

Утром 31 июля российские оккупационные войска нанесли удар по городу Кривой Рог, что привело к трагедии с многочисленными погибшими и ранеными. По информации главы Днепропетровской областной государственной администрации Сергея Лысака, количество погибших возросло до четырех человек, среди них - 10-летний ребенок. Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах.

Также в результате атаки погибла мама этой девочки, об этом сообщила родственница погибших. Она едва сдерживая слезы, рассказала, что мама с дочерью находились в квартире на восьмом этаже в момент попадания ракеты в жилой дом.

Одна из ракет ударила в четырехэтажное здание учебного заведения, под завалами которого могут находиться люди, а вторая разрушила секцию многоквартирного дома с четвертого по девятый этажи, в результате чего вспыхнул пожар.

Количество пострадавших поднимается и составляет 53 человека, в том числе трое детей. Четверо человек, в том числе мать 45 лет и 10-летняя девочка, к сожалению, погибли.

Спасатели и медицинский персонал продолжают активные операции на месте инцидента, разбирая завалы многоэтажки, чтобы спасти возможных оставленных под обломками. Ситуация еще остается очень напряженной и делается все возможное для оказания помощи пострадавшим.

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