В Кривом Роге у детей обнаружили болезнь Лайма.

По словам детского врача-инфекциониста Светланы Куницыной , одного из маленьких пациентов укусил клещ в Польше, а второго в Софиевке Криворожского района.

У двух мальчиков – 6 и 7 лет, обнаружили инфекцию из-за укусов клеща.

После укусов прошло почти полтора месяца, и за это время на коже детей появились типичные для болезни Лайма элементы сыпи.

"Сегодня сработал так называемый "Закон парных случаев". У меня на приеме были подряд два мальчика - 6 и 7 лет. Обоих из них два месяца назад укусили клещи. Одного в Польше, второго - у нас, в Софиевке. Даже места укуса похожи - в одном случае - на затылке, во втором - за ухом", - написала Куницына в Фэйсбук.

Маленьким пациентам назначили необходимые исследования и лечение.

В обоих случаях общее состояние детей не изменилось.

"Друзья, я вас прошу – будьте внимательнее, особенно по отношению к вашим детишкам!", – сообщила Светлана Куницына.

"Ох! У нас здесь племянники бегают и почти еженедельно через дня два-три снимают с них клещей! Так на антибиотиках сидели бы все лето(((Остается только надеяться, что не тронет(", - пишут в комментариях украинцы.

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