Как пишет Politeka.net, днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии отметил, что на 21 февраля в Днепре и области ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-20 метров ночью с переходом днем на западный. Поэтому в области объявлено штормовое предупреждение первого уровня (желтый), передает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"21 февраля: облачно. Ночью дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью юго-западный, с переходом днем на западный, 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла; по городу ночью 0-2 градусов мороза, днем 6-8 градусов тепла", - отметили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской областти, предупреждая жителей области об опасности из-за погоды.

Также был дан прогноз на 22 февраля. Ожидается мокрый снег и юго-западный ветер до 12 метров в секунду. При этом не исключаются местами порывы до 20 метров в секунду. А вот температура ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем же будет от нуля градусов до 5 градусов тепла.

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