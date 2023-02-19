Как пишет Politeka.net, Михаил Ротар - украинский морской пехотинец, который защищал Мариуполь на "Азовстали", а после этого сдался в плен. Но на днях был очередной обмен и среди 100 героев вернулся в Украину и Михаил. После этого Ротар вернулся в свои социальные сети и на одном из первых сторис в Инстаграм, решил показать, как изменился за время плена.

"Тут вы видите то, что осталось после 89 кг....!!! Потому есть новые цели вернуться к старым формам. Буду все результаты демонстрировать", - написал боец и поделился селфи, где показал исхудавшее тело.

После этого морпех решил рассказать о проблемах со своей ногой. Защитник показал на видео опухшую конечность, с которой возникли проблемы после возвращения из плена.

"Я просто не знаю, что сказать, но это что-то не то. У меня очень сильно болит нога. Она распухла, я даже наступать не могу", - признался Михаил в сторис.

А до этого Ротар показал кадры со встречи после возвращения из плена и не сдержал эмоции.

"Как я был рад вас видеть сегодня. Сегодня самый лучший день в моей жизни", - написал под трепетными кадрами Михаил.

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