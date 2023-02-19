Дети попали в западню на Днепропетровщине, из-за чего пришлось вызывать спасателей на место происшествия.

Как пишет Politeka.net, в городе Терновка, которой находится в Павлоградском районе, в Днепропетровской области два 12-летних мальчика попали в западню, оказавшись в глубокой яме. Поэтому пришлось привлекать спасателей, передает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что произошло это на улице Маяковского. Спасатели получили сообщение в обед, после чего отправились на помощь пострадавшим.

"По прибытию по указанному адресу, специалисты ГСЧС обнаружили двух 12-летних мальчиков на дне недостроенного коллектора. Оказалось, что дети спустились туда самостоятельно, даже не задумываясь о возможных последствиях своего поступка. Чтобы спасти озорников, один из спасателей спустился по лестнице в коллектор и помог ребятам выбраться на поверхность", - заявили в пресс-службе спасателей.

Также спасатели опубликовали ролик, как спасали детей. На кадрах можно увидеть, как сотрудники ГСЧС по лестнице спустились в коллектор и достали из него пострадавших.

Отмечается, что дети не пострадали. Поэтому самое страшное для них - это будущая беседа с родителями после происшествия.

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