Чорне посвідчення не лише підтверджує їхній статус, а й забезпечує важливу підтримку з боку держави.

Чорне посвідчення – це офіційний документ, який підтверджує статус родичів загиблих військовослужбовців і надає їм низку соціальних гарантій, повідомляє Politeka.net.

Щоб оформити чорне посвідчення, необхідно здійснити певні процедури та зібрати відповідний пакет документів, повідомляж "Юридична сотня".

Які документи потрібні для оформлення чорного посвідчення?

Для того щоб оформити чорне посвідчення, слід надати документ, який підтверджує загибель або смерть військовослужбовця. Оформлення чорного посвідчення можливе також на підставі довідки про зникнення військового безвісті.

Документ видається сім'ям військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, у тому числі в небойових ситуаціях.

Щоб оформити чорне посвідчення, слід звернутися до Центру Територіального комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де й буде видано цей документ, повідомляє Політека.

Які пільги дає чорне посвідчення?

Оформлення чорного посвідчення дає можливість отримати низку соціальних гарантій та пільг, зокрема:

50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг;

санаторно-курортне лікування;

50% знижка на міжміські перевезення;

позачергове отримання житла за умови необхідності покращення житлових умов;

можливість отримати земельну ділянку для будівництва житла;

позачергове зарахування дітей до дитячих садків;

безоплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі).

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