З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, що збільшить виплати понад 10 мільйонам громадян на 11,5%.

У березні 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, що принесе підвищення виплат для деяких категорій громадян, повідомляє Politeka.net.

Про це заявив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсії для понад 10 мільйонів українців зростуть на 11,5%. Водночас мінімальне підвищення становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації обмежений сумою 1500 гривень. Це рішення ухвалили для справедливого розподілу фінансових ресурсів та підтримки найбільш вразливих верств населення.

Як пише Політека, також зросте пенсія для осіб з інвалідністю. Наразі мінімальний розмір виплат становить:

2 980 гривень для осіб з інвалідністю I групи,

2 520 гривень для непрацюючих осіб II та III групи,

2 093 гривні для працюючих осіб II та III групи.

Індексація допоможе збільшити ці виплати, що стане важливою підтримкою для мільйонів українців.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року в Україні мінімальна зарплата зросла до 8 000 гривень на місяць або 48 гривень на годину. Однак із 1 січня 2025 року її розмір залишився незмінним через замороження соціальних стандартів.

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