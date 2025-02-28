В марте 2025 года в Украине пройдет индексация пенсий, что принесет повышение выплат для некоторых категорий граждан, сообщает Politeka.net.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.
По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, пенсии для более чем 10 миллионов украинцев возрастут на 11,5%. В то же время, минимальное повышение составит не менее 100 гривен, а максимальный размер индексации ограничен суммой 1500 гривен. Это решение было принято для справедливого распределения финансовых ресурсов и поддержки наиболее уязвимых слоев населения.
Как пишет Политека, также вырастет пенсия для лиц с инвалидностью. В настоящее время минимальный размер выплат составляет:
- 2 980 гривен для лиц с инвалидностью I группы,
- 2 520 гривен для неработающих лиц II и III группы,
- 2093 гривны для работающих лиц II и III группы.
Индексация поможет увеличить эти выплаты, что станет важной поддержкой миллионов украинцев.
Напомним, что с 1 апреля 2024 года в Украине минимальная зарплата выросла до 8000 гривен в месяц или 48 гривен в час. Однако с 1 января 2025 года ее размер остался неизменным из-за замораживания социальных стандартов.
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