Черное удостоверение не только подтверждает их статус, но и обеспечивает важную поддержку со стороны государства.

Черное удостоверение – это официальный документ, подтверждающий статус родственников погибших военнослужащих и предоставляющий им ряд социальных гарантий , сообщает Politeka.net .

Чтобы оформить черное удостоверение, необходимо осуществить определенные процедуры и собрать соответствующий пакет документов, сообщает "Юридическая сотня" .

Какие документы необходимы для оформления черного удостоверения?

Для того чтобы оформить черное удостоверение, следует предоставить документ, подтверждающий гибель или смерть военнослужащего. Оформление черного удостоверения возможно также из справки об исчезновении военного безвести.

Документ выдается семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, в том числе в небоевых ситуациях.

Чтобы оформить черное удостоверение, следует обратиться в Центр Территориального комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где будет издан этот документ, сообщает Политека.

Какие льготы дает черное удостоверение?

Оформление черного удостоверения позволяет получить ряд социальных гарантий и льгот, в частности:

50% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

санаторно-курортное лечение;

50% скидка на междугородные перевозки;

внеочередное получение жилья при необходимости улучшения жилищных условий;

возможность получить земельный участок для постройки жилья;

внеочередное зачисление детей в детские сады;

безвозмездный проезд в городском транспорте (кроме такси).

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